Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 4 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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