Nevşehir Belediye Başkanı Savran, alt ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü alanlarda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt, 2000 Evler ve 15 Temmuz mahallerinde belediye ekiplerince sürdürülen alt ve üstyapı çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İşçilerle sohbet eden Savran, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Nevşehir'in yaşanılabilir kent olma özelliğinin sürdürülebilir olması amacıyla yılın her dönemi yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Savran, "Daha güzel ve yaşanılabilir bir kent için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uygulamalarımızda vatandaşlarımızdan gelen talepleri de dikkat almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savran'a, Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ile Furkan Feralan da eşlik etti.

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