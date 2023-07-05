Nevşehir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

İddiaya göre M.D, boşanma aşamasındaki eşi G.D. ile konuşmak amacıyla 50 AAS 806 plakalı araçla ilçeden ayrıldı.

Çatalkaya mevkisine geldikleri sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.D, eşini boğarak öldürdü.

Zanlının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, G.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadının cenazesi, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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