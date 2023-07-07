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        Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 10:13
        Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yakalanan 9 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5'i suça karışan, 3'ü yurda yasa dışı yollardan giren, 1'i de uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen 9 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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