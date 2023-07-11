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        Nevşehir'de, LGS'de başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:14
        Nevşehir'de, LGS'de başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavda il genelinde ilk 50'de yer alan öğrenciler ödüllendirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda, LGS'deki en başarılı 50 öğrenciye Başkan Mehmet Savran tarafından tablet hediye edildi.

        Öğrencileri tebrik eden Savran, belediye olarak öğrencilerin anaokulundan üniversiteye kadar eğitim hayatlarının her kademesinde yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Savran, konuşmasının ardından öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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