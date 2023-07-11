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        Uluslararası Ortahisar Halk Dansları ve Müzik Festivali düzenlendi

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        Giriş: 11.07.2023 - 22:28
        Uluslararası Ortahisar Halk Dansları ve Müzik Festivali düzenlendi

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, Uluslararası Ortahisar Halk Dansları ve Müzik Festivali düzenlendi.

        Ukrayna, Kosova, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Samsun'dan halk oyunları ekiplerinin katıldığı festival, kortej yürüyüşüyle başladı.

        Ortahisar Kalesi önündeki etkinlik alanına kurulan platformda, konuk ekipler oyunlarını sahneledi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, festivalin her yıl olduğu gibi coşku ve heyecanla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Ateş, uluslararası katılımların sağlandığı etkinliklerin Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

        Festival, sanatçı Mustafa Taş'ın konseriyle devam etti.

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