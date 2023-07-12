Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Nevşehir'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 14:26
        Nevşehir'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi
        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi
        Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş
        Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş
        Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi
        Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
        Nevşehir'de hasta ve 2 yakınının sağlık çalışanlarına saldırması kamerada; 4 yaralı, 2 tutuklama
        Nevşehir'de hasta ve 2 yakınının sağlık çalışanlarına saldırması kamerada; 4 yaralı, 2 tutuklama
        Hataylı depremzede Nevşehir'de asansör boşluğuna düşerek öldü
        Hataylı depremzede Nevşehir'de asansör boşluğuna düşerek öldü