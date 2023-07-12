Nevşehir'de 4 düzensiz göçmen yakalandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.