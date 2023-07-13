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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:31
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 2 şüphelinin üstünü ve araçlarını aradı.

        Aramada, 15,3 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği ile havalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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