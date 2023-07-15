Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:27
        Nevşehir merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

        Terör örgütünde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu şüphelileri bir süredir takip eden polis, Nevşehir, Ankara, Konya, Gaziantep, Manisa ve Niğde'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 9 zanlıyı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle salıverildi.

        Bir zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi
        Nevşehir Belediyespor'da Serdar Acarhoroz dönemi
        Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş
        Motosiklet kazasında ölen Nur, bir gün önce kask siparişi vermiş
        Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi
        Motosikletiyle geçirdiği kazada ölen 16 yaşındaki Nur, toprağa verildi
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
        Nevşehir'de hasta ve 2 yakınının sağlık çalışanlarına saldırması kamerada; 4 yaralı, 2 tutuklama
        Nevşehir'de hasta ve 2 yakınının sağlık çalışanlarına saldırması kamerada; 4 yaralı, 2 tutuklama
        Hataylı depremzede Nevşehir'de asansör boşluğuna düşerek öldü
        Hataylı depremzede Nevşehir'de asansör boşluğuna düşerek öldü