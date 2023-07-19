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        Nevşehirli genç atlet Slovenya'da altın madalya hedefliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 14:20
        Nevşehirli genç atlet Slovenya'da altın madalya hedefliyor

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından İbrahim Gökgöz, Slovenya’da gerçekleştirilecek "Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali"nde Türkiye'yi temsil edecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcularından Gökgöz, belirlenen diğer milli sporcularla birlikte Slovenya'da altın madalya için koşacak.

        Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği tarafından düzenlenen, 23-29 Temmuz tarihlerinde Slovenya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivale katılacak genç sporcu hafta sonu bu ülkeye uğurlandı.

        Belediye Başkanı Mehmet Savran, katılacağı yarışta Gökgöz ve antrenörü Hakan Köstekçi'ye başarı diledi.

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