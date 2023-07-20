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        Nevşehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:40
        Nevşehir'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin adresine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen minyatür metal boğa ve gül taşıyan insan heykeli ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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