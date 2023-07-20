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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:59
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 33,85 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza, 1,25 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 120 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı.

        Savcılıkça ifadeleri alınıp sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.​

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