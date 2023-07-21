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        Nevşehir Belediyesinin kültür turları başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:09
        Nevşehir Belediyesinin kültür turları başladı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından, kadın ve gençlerin ülkenin farklı yörelerindeki tarihi ve turistik merkezleri tanımaları amacıyla ücretsiz düzenlenen kültür turları başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kadınlar için Konya, 16-20 yaş arası gençler için ise Çanakkale gezileri düzenlendi.

        Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan kayıtların alındığı ücretsiz turlara çok sayıda başvuru oldu.

        Koordinasyon ekiplerinin çalışmasının ardından farklı tarihlerde ziyaretler programlandı.

        Bu kapsamda ilk gezi Konya'ya düzenlendi. Nevşehirli kadınlar, tur rehberleri eşliğinde Mevlana Türbesi, Şemsi Tebrizi Türbesi, Alaaddin Tepesi'ni ziyaret ederek Tropikal Kelebek Bahçesini gezdi.

        Gençlerin katılacağı Çanakkale turları ise 24 Temmuz Pazartesi başlayacak. Katılımcılar, Seyit Onbaşı Anıtı, Rumeli Tabyası, Alçıtepe, Hilali Ahmer Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Eceabat’ı gezecek.

        Konya ve Çanakkale turlarının ağustos sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

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