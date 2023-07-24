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        Nevşehir protokolünden 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:23
        Nevşehir protokolünden 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Becel mesajında, basının demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini belirtti.

        Basın mensuplarının, önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiğini kaydeden Becel, "Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı, toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

        Belediye Başkanı Savran da tarafsız ve özgür bir basının varlığının, modern ve güçlü demokrasilerin vazgeçilmesi olduğunu vurguladı.

        Rektör Aktekin ise basının, toplumun tümünü kapsayan sağlıklı iletişimin gerçekleşmesindeki önemli birimlerden olduğunu belirterek, basının birey ve toplumun doğru bilgiler ışığında doğru kararlar alabilmelerine destek sağladığını aktardı.

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