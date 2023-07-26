AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, makamında ağırladığı Böhürler'e, belediye tarafından gerçekleştirilen hizmetler ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin anısına Savran tarafından Böhürler'e yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi.

Böhürler, daha sonra Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile de görüştü.