Nevşehirli gençler Çanakkale'yi ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından, 16-20 yaş arasındaki gençlere yönelik düzenlenen ücretsiz gezi etkinliği kapsamında ilk kafile Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kadınlar için Konya, 16-20 yaş arası gençler için ise Çanakkale gezileri düzenlendi.

Belediyenin internet sitesi üzerinden yapılan kayıtların alındığı ücretsiz turlara çok sayıda başvuru oldu.

Koordinasyon ekiplerinin çalışmasının ardından farklı tarihlerde ziyaretler programlandı.

Bu kapsamda kara yoluyla Çanakkale'ye giden gençler, rehberler eşliğinde, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı geniş bölgedeki tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri ve siperleri görme imkanı buldu.

Katılımcılar, rehberlerden Çanakkale Zaferi'ne ait kahramanlık hikayeleri dinledi.