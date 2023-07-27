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        Nevşehir'de kaçak içki operasyonu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:50
        Nevşehir'de kaçak içki operasyonu düzenlendi

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de düzenlenen operasyonunda, 61 şişe kaçak ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent merkezinde ismi belirtilmeyen şüphelilerin kaçak alkol satışı yaptıkları belirlendi.

        Bir adrese düzenlenen operasyonda üç şüpheli yakalanırken üzerinde sahte bandrol bulunan 61 şişe içki ele geçirildi.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonla ilgili şüphelilere yönelik adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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