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        Kapadokya'da rüzgar, sıcak hava balon turunu engelledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:35
        Kapadokya'da rüzgar, sıcak hava balon turunu engelledi

        NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginleriyle turistlerin ilgi gösterdiği Kapadokya'da sıcak hava balon turu, rüzgar nedeniyle yapılamadı.

        Dün temmuzun en sıcak gününün yaşandığı bölgede, gece hızı zaman zaman saatte 25 kilometreyi aşan rüzgar etkili oldu.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı geniş coğrafyayı kuş bakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.

        Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan her sabah gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarının, rüzgarın şiddetini yitirmesiyle yarın yeniden tura başlatılması bekleniyor.

        Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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