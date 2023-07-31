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        NEVÜ bünyesinde "Dijital Belgelendirme Laboratuvarı" kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:27
        NEVÜ bünyesinde "Dijital Belgelendirme Laboratuvarı" kuruldu

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, turizm değerlerinin korunmasına ve belgelendirilmesine katkı sunulması amacıyla Dijital Belgelendirme Laboratuvarı kuruldu.

        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi" alanında ihtisas üniversitesi olan NEVÜ, hazırlanacak artırılmış sanal gerçeklik uygulamaları ile Kapadokya'daki turizm değerlerinin korunmasına yönelik çalışma yürütecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitelerinin YÖK tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Üniversitesi olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Bu çerçevede Kapadokya'nın miras turizmi alanında lider destinasyon olarak öne çıkmasına katkı sunmak gibi hedefler doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Doğal ve kültürel mirasın dijital ortamda korunmasına yönelik belgeleme çalışmalarını yürütmek amacıyla Turizm Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde bir laboratuvar kurulmuştur. Bu laboratuvarın, ulusal ve uluslararası paydaşlarla beraber sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi uygulamalar ile turizm değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Aktekin, laboratuvarın kurulmasına katkı sunan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

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