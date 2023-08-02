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        Nevşehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:29
        Nevşehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de ikisi suça karışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri ve ikisinin suça karıştığı anlaşılan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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