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        Mesleğe yeni başlayan turist rehberleri Kapadokya'da tecrübe kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:32
        Mesleğe yeni başlayan turist rehberleri Kapadokya'da tecrübe kazandı

        NEVŞEHİR (AA) - Göreve yeni başlayan turist rehberlerinin, Türkiye'yi ziyaret eden turistlere daha nitelikli bilgi aktarmalarını sağlamak amacıyla Nevşehir Rehberler Odası (NERO) tarafından başlatılan tecrübe kazanım etkinlikleri sürüyor.

        Ülkenin farklı turizm bölgelerinde görev yapan rehberler Kapadokya'daki yer altı şehirlerini gezip uzman rehberlerden bilgi aldı.

        NERO, meslekte üç yılını tamamlamamış rehberlerin bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla çeşitli turizm merkezlerine yönelik eğitici programlarını yer altı şehirlerinde sürdürdü.

        Uzun yıllardır bölgede profesyonel turist rehberliği yapan Edip Özenarslan katılımcılara İngilizce bilgi verdi.

        NERO Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, turist rehberlerinin bir ülkenin aynası niteliğinde olduğunu, bu bilinçle üyelere çeşitli hizmetler sunmak için çalıştıklarını belirterek "Rehberlerimize yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Meslekte deneyimli olanlar yeni başlayanlara bilgi aktarımını sağlıyor. Bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Bölge hakkında tüm rehberlerin doğru ve eşit bilgiye sahip olmasını amaçlıyoruz." dedi.

        Rehberlere eğitim veren Özenarslan ise meslekte 25 yıllık deneyime sahip olduğunu, yıllar boyu edindiği bilgi ve tecrübeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Özenarslan saha eğitimlerinin çok daha faydalı olduğunu, ileriki süreçte farklı lisanlarda hizmet sunan rehberler için de aynı etkinliğin düzenleneceğini kaydetti.

        Eğitime katılan Deniz Şahbaz NERO yöneticilerine teşekkür etti.

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