Nevşehir'de 6 firari hükümlü yakalandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranması bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yaptıkları operasyonlarda 6 firari hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.