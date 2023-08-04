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        Nevşehir'de ırmağa düşen kardeş iki çocuk boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:28
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        Nevşehir'de ırmağa düşen kardeş iki çocuk boğuldu
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'a düşen biri 8, diğeri 9 yaşında iki kardeş boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki Galip E. ile kardeşi 8 yaşındaki Hüseyin E, aileleriyle Kızılırmak kıyısında kahvaltı yaptı.

        Irmak kenarında oynarken suya düşen kardeşler, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve Avanos Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kardeşlerden Galip E, olay yerinde yaşamını yitirdi, Hüseyin E. de kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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