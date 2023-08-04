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        Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:31
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        Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Kızılırmak'ta bir botun alabora olması sonucu akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Çanak ustası Yusuf B. ve öğretmen Ahmet Ö. akşam saatlerinde şişme botla Kızılırmak'ta gezintiye çıktı.

        Bir süre sonra askıntıya kapılan botun alabora olmasının ardından iki arkadaş yüzerek sahile çıkmak istedi.

        Ahmet Ö. kıyıya ulaşırken, Yusuf B. akıntıya kapılarak kayboldu.

        Durumun bildirmesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin botlarla yaptığı aramaya jandarma da termal kameralı dron ile destek verdi.

        Avanos Kaymakamı Olgun Öner, gazetecilere, kaybolan kişinin canlı bulunmasını ümit ettiklerini belirterek, "Irmakta gezinti yaparken belli bir noktaya geldiklerinde botun alabora olması sonrasında bir kişi kendi çabalarıyla kıyıya çıktı. Diğerinin ise güçsüz düşmesi sonucu suda kaybolduğunu tahmin ediyoruz. Konya'dan su altı arama kurtarma ekipleri geliyor, barajlara da talimat verildi. Ümit ediyoruz ki vatandaşımızı kurtaralım." diye konuştu.

        İlçede, sabah saatlerinde ırmak kenarında oyun oynarken akıntıya kapılan 8 ve 9 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetmişti.

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