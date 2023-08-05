Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir'deki etkinlik alanlarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir'deki etkinlik alanlarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin ilk durağı olan Nevşehir'deki bazı etkinlik alanlarını, eşi Pervin Ersoy ve çocukları ile birlikte gezdi.

        Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Nevşehir'e gelen Ersoy, kent merkezinde restorasyonu tamamlanarak bir süre önce turizme açılan Meryem Ana Kilisesi'ndeki Refik Anadol "Rönesans Rüyaları Dijital Sergisi"ni ziyaret etti.

        Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Ersoy, Kapadokya Üniversitesi Fabrika yerleşkesindeki Fotomaraton Sergisi'nin açılışını yaptı.

        Buradaki fotoğraf ve dijital sergisini gezen Ersoy, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

        Avanos ilçesindeki Güray Yeraltı Seramik Müze'de, etkinlik çerçevesinde ziyarete açılan, Zeliha Bazoğlu Gelenekten Geleceğe Sergisi ile Devrim Erbil Sergisi'ni de gezen Ersoy, burada bulunan eserleri inceledi.

        Bakan Ersoy, daha sonra Nevşehir'den ayrıldı.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılış galası, bu akşam saat 21.00'de, Paşabağı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy: Hedefimiz; 2028 yılına kadar, 35 şehirde, Kültür Yolu Festival...
        Bakan Ersoy: Hedefimiz; 2028 yılına kadar, 35 şehirde, Kültür Yolu Festival...
        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'de başladı
        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'de başladı
        Kızılırmak'ta boğulan 2 kardeş, toprağa verildi
        Kızılırmak'ta boğulan 2 kardeş, toprağa verildi
        Nevşehir'de kadınlar ADEM sayesinde turizmi fırsata dönüştürüyor
        Nevşehir'de kadınlar ADEM sayesinde turizmi fırsata dönüştürüyor
        Kızılırmak'ta alabora olan bottaki çömlek ustasının cesedi bulundu
        Kızılırmak'ta alabora olan bottaki çömlek ustasının cesedi bulundu
        Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu
        Nevşehir'de Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin cesedi bulundu