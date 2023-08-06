"Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde devam etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" konser etkinlikleriyle devam etti.

Festival kapsamında, Göreme beldesinde Madrigal ve Hey Douglas sahne alırken, Paşabağı Ören Yeri'nde ise solistler Zerrin Naycı ile Suat Kılıç, Zeki Müren'in sevilen şarklarını seslendirdi.

Göreme'de alanın çevresine yerleştirilen sıcak hava balon sepetlerinde ateşleme yapan pilotlar etkinlik boyunca ışık gösterisi sundu.

Müzikseverler şarkılara eşlik ederken ışıklandırılan peribacaları geceye renk kattı.

Festival, yarın Nevşehir kent merkezi, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile bölgedeki çeşitli noktalarda oluşturulan sergi, söyleşi, çocuk atölyeleri, tiyatro ve konser etkinlikleriyle sürecek.

13 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında, 11 Ağustos'tan itibaren de gün doğumu vaktinde figürlü balonlar Kapadokya semalarında uçuş gerçekleştirecek.