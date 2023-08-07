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        Nevşehir'de 7 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 18:01
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        Nevşehir'de 7 firari hükümlü yakalandı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranması bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yaptıkları operasyonlarda 7 firari hükümlüyü yakaladı.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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