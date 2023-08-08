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        Nevşehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:51
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        Nevşehir'de 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli suçlara karışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmada, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 3 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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