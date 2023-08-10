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        Kapadokya'da sıcak hava balon turuna rüzgar molası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:53
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        Kapadokya'da sıcak hava balon turuna rüzgar molası
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        NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle sabah yapılmayacak.

        UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlere imkan sunan sıcak hava balon turlarına, yarın şiddetini yükseklerde zaman zaman artıracağı tahmin edilen rüzgar nedeniyle mola verilecek.

        Yetkililer, meteorolojik tahminlere göre turların 12 Ağustos Cumartesi gününden itibaren yeniden gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

        Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, rüzgar, sis ve yağış gibi olumsuz hava koşullarında balon turları geçici süreyle durdurulabiliyor.

        Bölgedeki sıcak hava balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

        Öte yandan, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" kapsamında, figürlü sıcak hava balonlarının yarın Ürgüp ilçesinde gerçekleştireceği gösteri uçuşu da hafta sonuna ertelendi.

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