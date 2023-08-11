Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival Kapadokya'da otelleri doldurdu

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk ayağı "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" turizmcileri sevindirdi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl Nevşehir, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde düzenlenecek.

Festivallerin ilk durağı 5-13 Ağustos'ta "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"ne ev sahipliği yapan Nevşehir oldu. Kentte 1000'den fazla sanatçının katılımıyla gastronomi, sergi, tiyatro, konser ve söyleşi etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Göreme Festival Alanı, Paşabağları Ören Yeri ile Avanos Açıkhava Sahnesi'nde, ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşurken, Avanos Cumhuriyet Meydanı, Kayaşehir, Uçhisar Kalesi, Meryem Ana Kilisesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Zelve Ören Yeri, Ürgüp Üç Güzeller, Ortahisar Kalesi ve Güray Müze'de kurulan sahnelerde sokak dinletileri sunuluyor.

Kürşat Taner ile Türkü Tiyatrosu, İzmir, Bursa ve Van devlet tiyatroları ile Süheyl-Behzat Uygur'un oyunlarıyla keyifli vakit geçiren sanatseverler, çeşitli sergileri gezebiliyor..

Hafta sonunda figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşu gerçekleştireceği ve özellikle akşam saatlerinde açık hava konser programlarında yoğunluk oluşan festival sayesinde oteller de doldu.

- "Bölgemizde yoğun bir kalabalık oluştu"

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren, AA muhabirine, etkinliği organize eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Göreme'nin Kapadokya'ya gelen turistlerin mutlak uğrak noktası olduğunu, konukların 9 gün boyunca birbirinden keyifli etkinliklere katılacağını aktaran Eren, "Güzel bir etkinlik oluyor. Bölgemizde yoğun bir kalabalık oluştu. Hafta sonu da figürlü sıcak hava balonlarının uçuş gösterisi ile festivali sonlandıracağız. Çevre illerden gelenler de oluyor. Konaklamalarda Göreme'deki oteller tam doluluğa ulaştı." dedi.

- "Binlerce insanın Kapadokya'ya gelmesi sağlandı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir de insanların sıcak hava nedeniyle sahil kesimlerini tercih ettiği bir dönemde, Kapadokya'nın festivalle dikkati çektiğini belirtti.

Kapadokya'nın turizmin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de önemli merkezlerden olduğunu vurgulayan Aldemir, "Festival, Kapadokya'nın marka değerini daha yukarı çıkaracak ve ciddi anlamda destekleyecektir. Hem bölge halkını hem de ziyaretçilerimizi sanata doyuran bir festival oldu. Binlerce insanın Kapadokya'ya gelmesi sağlandı. Bölge turizmcisi ve esnafı açısından da ciddi ekonomik katkı sağlanmış oldu." diye konuştu.

- "Kapadokya yine görsel şölen sunuyor"

Bünyelerinde konaklama ve sıcak hava balon işletmesi bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler ise Kültür Yolu Festivalleri'ne Kapadokya'nın dahil edilmesinin bölge turizmcilerini sevindirdiğini söyledi.

Festival kapsamında devam eden 300'den fazla etkinliğin bölgeye renk kattığını dile getiren Dinler, şunları kaydetti:

"Devrim Erbil ve Refik Anadol gibi sanatçılarımızın eserlerine bölgemizde kolayca ulaşabilmeyi birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edemezdik. Aynı zamanda festivale balonun da dahil edilmesiyle Kapadokya'nın marka değeri ulusal ve uluslararası aşamada yeni bir mecra bulmuş oldu. Yerli ve yabancı misafirler için Kapadokya yine görsel şölen sunuyor. İleriye yönelik baktığımızda bu festival, Kapadokya'nın tanıtılması yönünde büyük bir imkan sunacaktır.

Gün içinde farklı saatlerde farklı destinasyonlarda gastronomiden kültürel etkinliklere kadar çok alanlar takip edilebiliyor. Nevşehir'in festival kapsamındaki faaliyetleri çevre iller için de bir cazibe oluşturdu. Hem günübirlik ziyaret edenler hem de festivalin tadına daha fazla varmak isteyen konuklar için konaklama alanında da hizmet sunuluyor."