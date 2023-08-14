Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Nevşehir'de kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören 75 yaşındaki hastanın kan verilmesi sırasında fenalaşarak yoğun bakıma alınmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi gören Emine Ekinci adlı hastanın, kan verildiği sırada fenalaşarak yoğun bakıma alındığı belirtildi.

        Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "12 Ağustos tarihinde Nevşehir Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde yatmakta olan Emine Ekinci isimli hastaya yapılan kan transfüzyonu sırasında hasta fenalaşmış ve kardiyak arrest gelişmiştir. Hastaya Ortopedi Servisinde ilk müdahale yapılmış olup 3'ncü seviye erişkin yoğun bakım servisinde takibe alınmıştır. Yapılan inceleme neticesinde hastaya takılan kana karşı reaksiyon geliştiği anlaşılmıştır. Hasta ileri düzey takip ve tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesine ivedilikle transfer edilmiştir. Hastanın tedavisi yoğun bakım şartlarında devam etmektedir."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma ba...
        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma ba...
        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
        Nevşehir Valisi Becel veda ziyaretlerinde bulundu
        Nevşehir Valisi Becel veda ziyaretlerinde bulundu
        Aydınlı gençler Nevşehir'deki tarihi ve turistik yerleri gezdi
        Aydınlı gençler Nevşehir'deki tarihi ve turistik yerleri gezdi
        Yeni neslin fotoğrafa ilgisini olumlu bulan Coşkun Aral'dan gençlere tavsiy...
        Yeni neslin fotoğrafa ilgisini olumlu bulan Coşkun Aral'dan gençlere tavsiy...
        Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya'da peribacaları üzerinde süzüldü
        Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya'da peribacaları üzerinde süzüldü