Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kapadokya'da turistler sıcak havaya rağmen gün batımı keyfinden vazgeçmiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da turistler sıcak havaya rağmen gün batımı keyfinden vazgeçmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da gün boyu kavurucu sıcaktan kendilerini korumaya çalışan turistler, gün batımı vaktinde ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirebilmek için güneşin batışının en iyi izlendiği Kızılçukur Vadisi'ni tercih ediyor.

        Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de gün içinde 38-40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Bölgedeki turizm merkezlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, gün içinde sıcaktan korunabilmek için yeraltı şehirlerini ve gölgelik alanları gezmeyi tercih ediyor.

        Sıcaklığın 30 derece civarında seyrettiği akşam üstü ise güneşin batışını izlemek için hakim tepelerdeki açık alanlara çıkan turistler, sıcağa rağmen gün batımının keyfini çıkarıyor.

        Bölgede güneşin batışının en iyi izlendiği noktalardan Kızılçukur Vadisi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, ziyaretçiler peribacalarının üzerinde güne veda eden güneşi seyredip fotoğraf çektiriyor.

        Bazı turistler de Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından Kapadokya'daki Karadağ mevkisinde 2009 yılında yaptırılan anıtlar arasında manzarayı izliyor.

        Düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin de ilgi gösterdiği alanlarda, bazı turistler de atlı tura katılarak hem gün batımını izliyor hem de vadi sırtlarında gezinti yapıyor.

        Turistlerden Muhammet Aydemir, AA muhabirine, birkaç gündür Kapadokya'da olduğunu ve keyifli zaman geçirdiğini belirterek, "Son günlerde sıcaktan kaçmak için gölgelere geçiyoruz ama ikindi vaktinden sonra buraya gelip hem gün batımını seyrediyor hem de serinliyoruz." dedi.

        - "Burada çok etkileyici bir manzara var"

        Brezilyalı turist Virginia Nunes de arkadaş grubu ile gezdiği bölgenin hava koşullarını da coğrafi görünümünü de beğendiğini dile getirerek, "Brezilya'nın kuzeyinde yaşıyorum, orası da çok sıcak bir bölge. Burada çok etkileyici bir manzara var. Kapadokya'da hem sabah hem akşam vakitleri çok güzel manzaralar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Antalya'dan gelen Sakibe Özboğa, güneşin batışıyla ufukta oluşan renkleri izlemenin keyfini yaşadıklarını anlattı.

        - "Kızılçukur Vadisi turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu"

        Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise Kapadokya'nın günün her vakti ayrı güzellikleri cömertçe sergilediğini söyledi.

        Ağustos ayında tarihin en sıcak günlerinin yaşandığına şahit olduklarını ifade eden Onur, şöyle devam etti:

        "Gündüzleri kavuran bir sıcaklık gece de serinlik var. Kızılçukur Vadisi gün batımının en iyi izlendiği dünyadaki ilk 10 yerden biri. Güneş batmaya yakın buraya tatlı bir serinlik çöküyor. Buraya gelenler güneşin batışının oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Kızılçukur Vadisi, gündüz sıcaktan bunalan turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Kapadokya yılın her mevsimi olduğu gibi günün her vaktinde de ayrı güzellikler sunuyor. Bölgemizi en iyi şekilde anlatabilmek için eşlik ettiğimiz yerli ve yabancı turist gruplarına bölgemizin zenginliklerini gün batımında da anlatıyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Kira zammı kavgasında ortalık karıştı!
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açı...
        Nevşehir'de kan verilen hastanın fenalaşmasıyla ilgili idari soruşturma açı...
        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma ba...
        Nevşehir'de hastaya yapılan kan transfüzyonu ile ilgili idari soruşturma ba...
        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
        Nevşehir'de köpeklerin saldırısına uğrayan 2 turist yaralandı
        Nevşehir Valisi Becel veda ziyaretlerinde bulundu
        Nevşehir Valisi Becel veda ziyaretlerinde bulundu
        Aydınlı gençler Nevşehir'deki tarihi ve turistik yerleri gezdi
        Aydınlı gençler Nevşehir'deki tarihi ve turistik yerleri gezdi
        Yeni neslin fotoğrafa ilgisini olumlu bulan Coşkun Aral'dan gençlere tavsiy...
        Yeni neslin fotoğrafa ilgisini olumlu bulan Coşkun Aral'dan gençlere tavsiy...