Kapadokya'da turistler sıcak havaya rağmen gün batımı keyfinden vazgeçmiyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya'da gün boyu kavurucu sıcaktan kendilerini korumaya çalışan turistler, gün batımı vaktinde ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirebilmek için güneşin batışının en iyi izlendiği Kızılçukur Vadisi'ni tercih ediyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de gün içinde 38-40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgedeki turizm merkezlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, gün içinde sıcaktan korunabilmek için yeraltı şehirlerini ve gölgelik alanları gezmeyi tercih ediyor.

Sıcaklığın 30 derece civarında seyrettiği akşam üstü ise güneşin batışını izlemek için hakim tepelerdeki açık alanlara çıkan turistler, sıcağa rağmen gün batımının keyfini çıkarıyor.

Bölgede güneşin batışının en iyi izlendiği noktalardan Kızılçukur Vadisi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, ziyaretçiler peribacalarının üzerinde güne veda eden güneşi seyredip fotoğraf çektiriyor.

Bazı turistler de Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından Kapadokya'daki Karadağ mevkisinde 2009 yılında yaptırılan anıtlar arasında manzarayı izliyor.

Düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin de ilgi gösterdiği alanlarda, bazı turistler de atlı tura katılarak hem gün batımını izliyor hem de vadi sırtlarında gezinti yapıyor.

Turistlerden Muhammet Aydemir, AA muhabirine, birkaç gündür Kapadokya'da olduğunu ve keyifli zaman geçirdiğini belirterek, "Son günlerde sıcaktan kaçmak için gölgelere geçiyoruz ama ikindi vaktinden sonra buraya gelip hem gün batımını seyrediyor hem de serinliyoruz." dedi.

- "Burada çok etkileyici bir manzara var"

Brezilyalı turist Virginia Nunes de arkadaş grubu ile gezdiği bölgenin hava koşullarını da coğrafi görünümünü de beğendiğini dile getirerek, "Brezilya'nın kuzeyinde yaşıyorum, orası da çok sıcak bir bölge. Burada çok etkileyici bir manzara var. Kapadokya'da hem sabah hem akşam vakitleri çok güzel manzaralar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Antalya'dan gelen Sakibe Özboğa, güneşin batışıyla ufukta oluşan renkleri izlemenin keyfini yaşadıklarını anlattı.

- "Kızılçukur Vadisi turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu"

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise Kapadokya'nın günün her vakti ayrı güzellikleri cömertçe sergilediğini söyledi.

Ağustos ayında tarihin en sıcak günlerinin yaşandığına şahit olduklarını ifade eden Onur, şöyle devam etti:

"Gündüzleri kavuran bir sıcaklık gece de serinlik var. Kızılçukur Vadisi gün batımının en iyi izlendiği dünyadaki ilk 10 yerden biri. Güneş batmaya yakın buraya tatlı bir serinlik çöküyor. Buraya gelenler güneşin batışının oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıyor. Kızılçukur Vadisi, gündüz sıcaktan bunalan turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Kapadokya yılın her mevsimi olduğu gibi günün her vaktinde de ayrı güzellikler sunuyor. Bölgemizi en iyi şekilde anlatabilmek için eşlik ettiğimiz yerli ve yabancı turist gruplarına bölgemizin zenginliklerini gün batımında da anlatıyoruz."