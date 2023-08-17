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        Nevşehir Valisi Ali Fidan görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:07
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        Nevşehir Valisi Ali Fidan görevine başladı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliğine atanan Ali Fidan görevine başladı.

        Fidan, Valilik binası önünde AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Mehmet Savran, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanları tarafından karşılandı.

        Polis mangasını selamlayan Vali Fidan, karşılama töreninin ardından şeref defterini imzaladı.

        Fidan, gazetecilere, tabiat harikası doğal güzelliklere, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip Nevşehir'e hizmet edecek olmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Vali Fidan, görev ve sorumluluklarının bilinciyle, adalet ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, insan haklarına saygılı, hukuka bağlı, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve şefkatli bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini ifade etti.

        Nevşehir için çalışan tüm paydaşlarla yakın temas içinde olacaklarını dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gelecek nesillere her alanda daha da gelişmiş bir Nevşehir bırakmak, ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm bölgelerinden birisi olan Kapadokya'nın marka değerini daha da yükseltmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Görevimiz süresince, şehit yakını ve gazilerimiz ile devletin ilgi ve desteğine daha fazla ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımızla yakından ilgileneceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Anadolu'nun manevi mimarlarından, ilmi, imanı ve irfanı ile insanlığı kardeşliğe, sevgi, saygı ve hoşgörüye davet eden, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımlayan Hacı Bektaş Veli'yi vefatlarının 752. seneyidevriyesinde rahmetle anıyor, her daim onun manevi mirasına sahip çıkacağımızı vurgulamak istiyorum."

        Fidan, daha sonra makamına geçti.

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