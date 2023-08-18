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        Nevşehir'de seyir halindeki kamyonet yandı

        Nevşehir'in Uçhisar beldesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 09:55
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        Nevşehir'de seyir halindeki kamyonet yandı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Uçhisar beldesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mustafa A. idaresindeki 50 LC 078 plakalı kamyonet, Göreme-Uçhisar yolunda hareket halindeyken alev aldı.

        Sürücünün durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

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