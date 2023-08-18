Nevşehir'de seyir halindeki kamyonet yandı
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 18.08.2023 - 09:55
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Uçhisar beldesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa A. idaresindeki 50 LC 078 plakalı kamyonet, Göreme-Uçhisar yolunda hareket halindeyken alev aldı.
Sürücünün durumu bildirmesi üzerine, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.