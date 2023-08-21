Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Özgün, Sümer Mahallesi'ndeki Zahire Pazarı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

İş yerlerinde ziyaret ettiği esnafla sohbet eden Özgün, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Esnafa verdikleri desteğin her zaman devam edeceğini belirten Özgün, "Esnafımız şehrimizin yatırımcılarıdır. İstekleri nedir diye sık sık ziyaret ediyoruz. Biz sadece seçim dönemi çalışan bir siyasi parti değiliz. Bu yüzden her gelişimizde esnaflarımız bizi bağrına basıyor." ifadelerini kullandı.

- KÜN heyeti bazı büyükelçilikleri ziyaret etti

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü heyeti, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Ankara'daki büyükelçiliklerini ziyaret etti.

KÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin küresel tanınırlığını artırılması amacıyla KÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesile Şenol ile KÜN Uluslararası İlişkiler Ofisi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sorumlusu Agamyrat Boryyev, Türkmenistan ile Özbekistan büyükelçileri ile görüştü.

Şenol ve Boryyev, ziyaretlerde üniversite hakkında bilgi verdi.

Şenol, KÜN'ün uluslararası iş birliği ve akademik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü stratejik adımları anlatırken, uluslararası öğrencilere yönelik yükseköğrenim fırsatları sunma çabalarını sürdüreceklerini aktardı.