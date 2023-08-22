Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 22 Ağustos 2023 Salı | Bugün ons, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

        Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

        Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, hayatını kaybetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde 8 günde 135 binden fazla ziyaretçi ağırlandı
        Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde 8 günde 135 binden fazla ziyaretçi ağırlandı
        Nevşehir'den kısa kısa
        Nevşehir'den kısa kısa
        Kızılırmak'ta kaybolan Afgan'ın cansız bedeni bulundu
        Kızılırmak'ta kaybolan Afgan'ın cansız bedeni bulundu
        Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişinin cesedi bulundu
        Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişinin cesedi bulundu
        Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişi aranıyor
        Nevşehir'de ırmakta kaybolan yabancı uyruklu kişi aranıyor
        Nevşehir'de iki grubun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı
        Nevşehir'de iki grubun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı