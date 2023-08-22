Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bir bina inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.
Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatının iskelesi henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çökme sonucu işçilerden A.K, A.İ. ve G.E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K, hayatını kaybetti.