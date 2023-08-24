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        Nevşehir'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:27 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:27
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        Nevşehir'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın gözaltına alındı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla öldüren kadın jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde birlikte yaşayan C.T. ile Z.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle C.T. adlı kadın mutfaktan aldığı bıçakla Z.T'yi yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        C.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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