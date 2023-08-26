Nevşehir'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürülen kadın tutuklandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı.
Ayvalı köyünde aynı evde yaşadığı Zafer T'yi (33) aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakla öldüren Cansu T. (29), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kadın, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde birlikte yaşayan Cansu T. ile Zafer T. arasında 24 Ağustos'ta bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu kadın mutfaktan aldığı bıçakla Zafer T'yi yaralamıştı.
Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Zafer T. kurtarılamamış, şüpheli kadın ise gözaltına alınmıştı.