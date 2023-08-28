Nevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin teybine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik F.G. ve G.M'nin bulunduğu otomobili durdurdu.
Aramada otomobilin teybine gizlenmiş 102,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.