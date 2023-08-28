Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin teybine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik F.G. ve G.M'nin bulunduğu otomobili durdurdu.

        Aramada otomobilin teybine gizlenmiş 102,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Kan donduran olay! Aile kavgasında darpla gelen ölüm!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Otomobilin teybinden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
        Motosiklet kazasında yaralanan Mehmet, kurtarılamadı
        Motosiklet kazasında yaralanan Mehmet, kurtarılamadı
        Nevşehir'de düzenlenen "ESERA 2023 Konferansı" farklı ülkelerden akademisye...
        Nevşehir'de düzenlenen "ESERA 2023 Konferansı" farklı ülkelerden akademisye...
        Kapadokya'daki turistik merkezler FPV dronla görüntülendi
        Kapadokya'daki turistik merkezler FPV dronla görüntülendi
        TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI DEVLET ÇOK SESLİ KOROSU, NEVŞEHİR'DE K...
        TÜRKİYE GENÇLİK FİLARMONİ ORKESTRASI DEVLET ÇOK SESLİ KOROSU, NEVŞEHİR'DE K...
        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosu, Nevşehir'de k...
        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Devlet Çok Sesli Korosu, Nevşehir'de k...