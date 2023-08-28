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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 22:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:48
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde, 06 BD 4686 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kontrollerinde, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralı iki kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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