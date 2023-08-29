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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:30 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:30
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde, Osman Ç. yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Emirhan Ş. idaresindeki 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri her iki araçta bulunanlardan Emirhan Ş, Osman Ç, Osman K. ve Can S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralılar Meryem D. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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