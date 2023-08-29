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        Nevşehir'de firari 5 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 13:53 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:53
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        Nevşehir'de firari 5 hükümlü yakalandı
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-28 ağustos tarihlerinde UYAP araması olan şüphelilere yönelik denetimde bulundu.

        Denetimlerde, "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılandıkları davalarda haklarında verilen hapis cezası kesinleşen 5 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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