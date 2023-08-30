Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında Türk bayraklarıyla süzüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 07:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava balonları Kapadokya semalarında Türk bayraklarıyla süzüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla havalandı.

        Nevşehir'in Göreme beldesinde, gün doğumundan önce uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

        Peş peşe gökyüzüne yükselen Türk bayrağı taşıyan balonlar, bölgedeki peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler için renkli manzara oluşturdu.

        Sıcak hava balon pilotlarından Yasin Özdemir, gazetecilere, ay yıldızlı bayrakları gökyüzüne yükseltmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Biz de bugün bayramı gökyüzünden kutlayacağız." dedi.

        Balonlar yaklaşık 1 saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde!
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Özhaseki'den Habertürk'e açıklamalar
        Namağlup Aslan!
        Namağlup Aslan!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Fenerbahçe için geldi!
        Fenerbahçe için geldi!
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        İETT şoförüne biber gazlı saldırı
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!

        Benzer Haberler

        Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi
        Cip ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişiden 2'si toprağa verildi
        Nevşehir'de trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
        Nevşehir'de trafik kazasında ölen 2 kişinin cenazesi toprağa verildi
        Tüfekle eşini öldürüp, intihar etti
        Tüfekle eşini öldürüp, intihar etti
        Nevşehir'de bir kişi eşini tüfekle öldürüp intihar etti
        Nevşehir'de bir kişi eşini tüfekle öldürüp intihar etti
        Nevşehir'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı