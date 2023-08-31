AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Nevşehir'de partililerle buluştu:

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye'deki 1392 belediyenin 810'u AK Parti'li. Yani Türkiye'yi ak belediyeler yönetiyor. 2024'teki seçimde de bu sayı Allah'ın izniyle çok daha yükseklere çıkacak." dedi.

Yılmaz, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği toplantıda, AK Parti'nin kendinden önceki hükümetler döneminde gerçekleştirilmiş hizmetlerin kat kat fazlasını millete sunduğunu belirtti.

Türkiye'de belediyeciliğin vizyoner hale gelmesiyle ilgili mücadelenin 1994 yılında başladığını kaydeden Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mücadelenin mimarı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi başarıdan başarıya taşıdığını dile getiren Yılmaz, bu süreçte milletin hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliği ile tanıştığını kaydetti.

Ülke genelindeki belediyelerin çoğunluğunun AK Parti ve Cumhur İttifakı'nca yönetildiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"AK Parti, dünyanın en büyük siyasi partilerinden biri. Bugün 11,5 milyon üyemiz var. Bu siyasi hareketin 2,5 milyon civarında da teşkilat görevlileri var. Bu büyük siyasi yapılanma gelecekte ülkemize bugüne kadar yapılanlardan daha fazla hizmetler yapacak. Yeni güzelliklerle ülkemiz insanını buluşturacak. Buna mecburuz, AK Parti'nin böyle bir mecburiyeti var. AK Parti, bugüne kadarki müktesebatında yaptıklarını katlayarak büyütmek, yeni hizmetlerle insanlarımızı karşılaştırmaya kendini mecbur hisseden bir siyasi misyon taşıyor. Türkiye'deki 1392 belediyenin 810'u AK Parti'li. Yani Türkiye'yi ak belediyeler yönetiyor. 2024'teki seçimde de bu sayı Allah'ın izniyle çok daha yükseklere çıkacak. Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin ise 231 belediyesi var. İkisini topladığımızda ülke genelindeki 1392 belediyenin 1041'i Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor ve başarıdan başarıya koşturuyoruz. 81 ilin 40'ı AK Parti'li, 11'i MHP'li, topladığımızda 51 ili biz yönetiyoruz. 922 ilçenin 545'i AK Parti'li, 132'si MHP'li olmak üzere 677'sini de Cumhur İttifakı yönetiyor. Bu tabloyla gurur duyalım."

Yılmaz, daha sonra Nevşehir Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Savran'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.