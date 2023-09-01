Ürgüp'te bağ bozumu festivali düzenlenecek

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, vatandaşları "51. Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali"ne davet etti.

Aktürk, ilçedeki bir kafeteryada düzenlediği toplantıda, Ürgüp'ün doğa, tarih, kültür, sanat, gastronomi ve sporun önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

İlçenin yıl boyu farklı organizasyonlara ev sahipliği yaptığını kaydeden Aktürk, “Bizim seçim vaatlerimizden biri de Ürgüp'ü organizasyon ve festival alanında da öne çıkartıp turizm çeşitliliğini artırmaktı. Bu bağlamda belediyemizin gerçekleştirdiği festivaller ilçenin doğal bir organizasyon platosu olmasına etki etmiştir. Türkiye’nin marka değeri en iyi festivalleri artık bölgemizde yapılmaktadır. Bu da turizm ve tanıtım hareketliliğini en üst seviyeye çekmiştir." dedi.

Bu yıl 6 Eylül'de başlayacak festivalin farklı etkinliklerle gerçekleştirileceğini aktaran Aktürk, şöyle konuştu:

"51. Ürgüp Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu Festivali bu yıl yine Türkiye'nin önde gelen isimlerini ağırlayacak. Ünlü isimlerin katılacağı konserler 6 Eylül akşamında başlayacak. Alaturka Akşamlar programıyla konuk sanatçı Gülşen Kutlu'nun katılımıyla Ürgüp’ün meydanındaki şölen alanından TRT Müzik ekranlarından canlı yayınlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi mehter takımının marşları eşliğinde kortej düzenlenecek. Festival kapsamında resim ve fotoğraf sergisi düzenlenecek. Gürcistan'dan gelen grup sahne gösterisi sunacak. Mine Geçili, İsmail Özkan, Doğukan Alsay, Ece Mumay, Zara ve İlyas Yalçıntaş konser verecek."

Festival etkinlikleri 9 Eylül'de sona erecek.