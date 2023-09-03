Nevşehir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Nevşehir ve çevresinde etkili olan sağanak, Göre ve Özyayla köylerinin cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Zaman zaman etkili olan fırtına nedeniyle Özyayla köyünde elektrik kesintisi meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, sağanağın oluşturduğu olumsuzluklara karşı köylerde çalışma yaptı.

Öte yandan Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen köylerimizde İl Özel İdaresi ve MEDAŞ ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ilimizi ve ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadesini kullandı.