TransAnatolia yarışının Nevşehir etabı tamamlandı

Samsun'dan 2 Eylül'de başlayan yarışın üçüncü gününde Sivas'tan start alan yarışmacılar, günü Nevşehir'in Göreme beldesinde tamamladı. Yarışçılar, yarın sabah kamp alanında ayrılacak.

Organizasyon sorumlusu Orhan Çelen, TransAnatolia'nın bu sene çok özel bir rotası olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik etabın 900 kilometresinin tamamlandığını belirten Çelen, "7 il geçtik, bütün yarışmacılarımız aramızda. Mekanik arıza yapanlarımız oldu. Kazasız, belasız Kapadokya'ya geldiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Çelen, organizasyonda 14 ülkeden 125 yarışmacının mücadele ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Arjantin ve Yeni Zelanda gibi ülkeler var. Dünyanın öbür ucundan gelen misafirlerimiz var. 14 ülkeden 80 araç, 125 yarışmacıyla yarışıyoruz. TransAnatolia bir yarış organizasyonu ama ben hep şunu söylüyorum, yarış organizasyonu olduğumuz gibi bir turizm aktivitesiyiz. Yarışmacıların Türkiye'ye gelmesi için ödediği rakamlar, turizmimize katkı sağlıyor ama en önemli özelliği Türkiye tanıtımına verdiği katkı. Çünkü bütün yarışmacılarımız buradan son derece mutlu ayrılıyorlar ve ülkemizin birer tanıtım elçisi oluyorlar."

- Cumhuriyetin 100. yılına özel rota oluşturuldu

Orhan Çelen, TransAnatolia'nın Cumhuriyetin 100. yılına özel en önemli rotasını oluşturduklarını vurgulayarak, "İstiklal mücadelemiz, Cumhuriyetin hikayesi Samsun'dan başladı, biz de Samsun'dan start aldık. Arkasından Amasya'daydık. Dün akşam, Sivas'taydık, özel bir gündü. Sivas Kongresi'nin 104. yılıydı. Bugün Kapadokya'dayız, yarın Tuz Gölü'nü geçeceğiz. Bundan sonraki rotamız üzerinde istiklal mücadelemizin en önemli durakları var. Sakarya Meydan Muharebesi alanları, Büyük Taarruz'un yapıldığı alanlar, arkasından İzmir'e doğru Akıncılar Yolu'nu takip ederek 9 Eylül'de yani İzmir'in kurtuluş günü rotamızı tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Pol Tarres i Roca: "Türkiye, harika bir ülke"

Yamaha pilotu Pol Tarres i Roca, takımı adına değişik ülkelerde yarıştığını ancak Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de motosiklet sürmenin kendisi için rüya gibi olduğuna işaret eden Roca, "Ben Andorra'da dağların arasında yaşıyorum. Bu kadar geniş arazilerde motosiklet sürmek benim için harika ve her saniyesinin tadını çıkarıyorum. Şu anda yarışta birinci sıradayım ama bunun çok bir önemi yok çünkü her an her şey değişebilir. Böyle etaplar organize etmek organizasyon için çok kolay bir şey değil, çünkü çok geniş bir alana yayılmış uzun uzun etaplar var. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla etaplar muhteşem ve sonuna kadar mücadele edeceğim. Türkiye, harika bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'den katılan kadın kamyon pilotu Holly Wicklow ise "İlk defa Türkiye'ye geldim. Etaplar çok dar olmasına rağmen çok teknik ve çok keyifli. Özellikle manzaralar çok güzel. Böyle büyük bir kamyonla yarıştığımız için etaplara kamyonu sığdırmak biraz zor oluyor ama özellikle manzara ve görüntüler çok güzel." şeklinde konuştu.

Yarın Aksaray'dan start alacak yarışmanın etabı, Ankara'nın Haymana ilçesinde tamamlanacak.