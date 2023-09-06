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        Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonunun minarenin alemine çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:47
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        Kapadokya'da sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı
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        İlçede havalanan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerinin bulunduğu alana yöneldi.

        Bahçelievler Mahallesi’ndeki Memiş Aksoy Camisi'nin üzerinden geçtiği esnada balonun brandası minarenin alemine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle alem eğildi.

        Bir vatandaş, balonun aleme çarpmasını cep telefonu ile kaydetti.

        Öte yandan, aleme çarpan balonu işleten firmanın, minaredeki hasarı tazmin ettiği öğrenildi.

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