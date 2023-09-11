İç Anadolu'daki illerde yeni eğitim öğretim yılı başladı Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Niğde'de öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okullarda dersbaşı yaptı.

Nevşehir'de 333 ilk ve ortaokulda 55 bin 681 öğrenci ve 4 bin 427 öğretmen yeni eğitim öğretim yılına başladı.

Bazı aileler de sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla okul yolunu tuttu.

- Kırşehir

Kırşehir'de 223 okulda 43 bin 347 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Özbağ Şehit Ramazan Dona Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanına ortak olan Buhara ve Vural, tavsiyelerde bulundukları öğrencilere roman ve hikaye kitabı dağıttı, okul idarecilerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de de 230 okulda 43 bin 846 öğrenci ile 3 bin 175 öğretmen dersbaşı yaptı.

TOKİ Şehit Nazir Elitok İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Punar, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Bu yılın Cumhuriyetin 100. yılı olduğuna dikkati çeken Punar, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı da Türkiye Yüzyılı olacak. Bu hedefimize, ancak çağın gerekli kıldığı donanımlara sahip, milli ve manevi yönü güçlü nesillerin bilim, teknoloji, sanat ve spor gibi alanlarda yapacağı başarılı çalışmalarla ulaşabiliriz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu da temel eğitimde toplam 2 bin 843 derslikte 43 bin 846 öğrenci ile 3 bin 175 öğretmenin örgün eğitim öğretime başladığını kaydetti.

Öğrencilerin halk oyunu gösterisi sunduğu ve şiirler okunduğu törende, protokol üyeleri ilk ders zilini çalarak sınıfları gezdi.

Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen ve Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır da katıldı.

- Sivas

Sivas'ta ilk, orta ve lise düzeyinde 669 okulda 138 bin 808 öğrenci ve 10 bine yakın öğretmen dersbaşı yaptı.

Aşık Veysel İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, geleceğin teminatı çocukların okulları, arkadaşları ve öğretmenlerine, öğretmenlerin de öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Öğrencilerin gösterilerin ardından Şimşek ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

- Yozgat

Yozgat'ta yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde olmak üzere 76 bin 519 öğrencinin 463 eğitim kurumunda eğitime başladığını, 5 bin 317 öğretmenin görev yapacağını aktardı.

Konuşmanın ardından halk oyunu ekipleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Vali Vekili Adnan Kayık, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ve il protokolü, sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

- Niğde

Niğde'de 5 bin 634 öğretmen ve 74 bin 283 öğrenci, 389 okulda yeni eğitim öğretim yılına başladı.

23 Nisan Havacılar Ortaokulu'na gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girdi.