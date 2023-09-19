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        Kapadokya'da Türkiye-Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Türkiye ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü münasebetiyle Kapadokya'da kutlama etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:41
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        Kapadokya'da Türkiye-Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Türkiye ile Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü münasebetiyle Kapadokya'da kutlama etkinliği düzenlendi.

        Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez'in ev sahipliğinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, çoğunluğu Güney Amerika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri olmak üzere 10'dan fazla büyükelçi, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Burada konuşan Büyükelçi Valdez, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama amacıyla burada olduklarını belirterek, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın en iyi dileklerini iletti.

        Bu kutlama gecesinde Türkiye-Paraguay arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümünü kutladıklarını kaydeden Büyükelçi, "Diplomatik ilişkilerin kuruluşundan itibaren diplomatik dostluk, işbirliği, kongre üye değişimi, ayrıca ticari ve ekonomik konulardaki bağlarımız büyük bir dinamizm kazandı." dedi.

        Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin, kendisinin ve ailesinin Kapadokya'ya karşı güçlü bir sevgisi olduğunu ifade eden Valdez, 13 Nisan'da San Sebastian Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fulgencio Samudio Ozuna'nın Nevşehir’i ziyaret ettiğini ve Kapadokya Üniversitesi ile değişim ve işbirliği anlaşması imzaladığını hatırlattı.

        Büyükelçi Valdez, öte yandan Nevşehir ile Paraguay'daki Carmen Del Parana şehirleri ve Ürgüp ile Paraguay'daki Neembucu arasında "kardeş şehir" anlaşması beklediklerini söyledi.

        "Akademik ve kültürel alandaki deneyimimizi devam ettirmek istiyoruz." diyen Valdez, Türkiye burslarından faydalanan Paraguaylı 5 öğrencinin akademik eğitim aldığını ve bu öğrencilerin tüm Türk halkının sevgisini kazandığını dile getirdi.

        Valdez, Paraguaylı öğrencilerin Türkiye'deki öğrencilerin günlük hayatlarına ortak olabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek "Dileğimiz daha fazla Paraguaylı öğrencinin burada uzmanlaşması, Kapadokya'daki öğrencilerin de Paraguay'a gitmesi ve Paraguaylıların onlara, karakteristik özelliği olan aynı dost canlısı misafirperverliği sunabilmeleridir." ifadelerini kullandı.

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